أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. بينها بورسعيد ووسط سيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط أمطار غدا في المحافظات، بنسبة تتراوح من 20% إلى 30%، وتكون خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط لحركة الرياح على غرب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأوضحت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات بالسواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد، رفح، وسط سيناء»، بنسبة 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم، مع ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين (1.5: 1) متر، وارتفاع أمواج البحر الأحمر بين (1.5 : 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تكون خفيفة وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري مع تقدم الوقت.

سقوط أمطار اليوم

وشهدت عدة محافظات اليوم سقوط أمطار غزيرة، بينها «الإسكندرية، مطروح، دمياط»، ورفعت الجهات المعنية داخل هذه المحافظات درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.