أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. خفيفة إلى متوسطة

أعلن بيان هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، إذ تشهد عدة مناطق سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل إلى 30% على مدار اليوم، مع نشاط لحركة الرياح أحيانا، كما تشهد محافظة الإسكندرية اليوم رفع حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغيرات المناخية، وشهدت محافظة البحيرة اليوم سقوط أمطار خفيفة على عدد من المدن، خاصةً الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية».

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، تتوقع الأرصاد أن تتعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، الحمام، العملين»، إلى سقوط أمطار تصل إلى 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد ورفح» ووسط سيناء سقوط أمطارا خفيفة تتراوح نسبتها إلى 30% يصاحبها نشاط لحركة الرياح.

فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في العديد من المحافظات، من بينها القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، ومحافظات الصعيد.

درجات الحرارة غدا في مصر

وجرى تسجيل أعلى درجة حرارة للعظمى في محافظة الأقصر، إذ بلغت 28 درجة مئوية، فيما سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين وبلغت 5 درجات مئوية.

وتكون حركة أمواج البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة، إذ بلغ ارتفاع الأمواج كم من «1: 1.5» على أن يكون اتجاه الرياح شمالية إلى شمالية غربية.

وعن حركة أمواج البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5: 2.25 ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.