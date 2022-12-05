أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. بينها القاهرة ومطروح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، مؤكدة أنها خفيفة إلى متوسطة وتترواح نسبتها من 20 إلى 30% على فترات متفاوتة خلال اليوم، وسط طقس مائل إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح وليلا.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وكشف الأصاد أن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات تشمل محافظات الوجه البحري «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية»، وتصل إلى 30%.

وأوضحت أن أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء تشمل محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس، الإسماعيلية»، بنسبة تصل إلى 20% على فترات متفاوتة، كما تتعرض «مطروح، السلوم، الحمام، العملين» إلى سقوط أمطار تصل إلى 30%.

طقس غائم جزئيا

فيما تتعرض محافظات السواحل الشمالية الشرقية بورسعيد ورفح ووسط سيناء إلى سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30% مع طقس غائم جزئيا.

بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار غدا الثلاثاء في محافظات الصعيد «بني سويف، المنيا، الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، المنوفية»، بالإضافة إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ارتفاع أمواج البحر الأحمر

كما تسجل حركة الأمواج في البحر المتوسط ارتفاعا بمقدار متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما يبلغ ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر متر ونصف إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية أيضا.