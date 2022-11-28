أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. بينها بورسعيد والبحر الأحمر

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشهد عدة مدن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تترواح نسبتها من 30% إلى 50%، لا سيما في السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتزداد حدتها في جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات أوضحت الأرصاد تعرض مدن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، السلوم، العملين، الحمام» إلى سقوط أمطار تصل إلى 30% على مدار اليوم.

وتسقط أمطار غدا الثلاثاء في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «بورسعيد ورفح» ومحافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر، بنسبة 30% على فترات متفاوتة.

محافظات خالية من الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك انعدام فرص سقوط الأمطار في طقس غدا الثلاثاء، في محافظات جنوب الصعيد وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الأقصر، قنا، أسوان».