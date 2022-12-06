رئيس غواتيمالا السابق يزور آثار كوم الشقافة في الإسكندرية (صور)

استقبلت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، بالإنابة عن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس دولة غواتيمالا السابق جيمي موراليس، خلال زيارته لآثار كوم الشقافة بحي غرب، وذلك برفقة رحاب السيد، مدير آثار كوم الشقافة، حيث اصطحباه برفقة زوجته في جولة تفقديه لمنطقة آثار كوم الشقافة.

وأعرب جيمي موراليس، رئيس دولة غواتيمالا السابق، عن سعادته البالغه بحفاوة الاستقبال وانبهاره بعراقة آثار كوم الشقافة وكافة الآثار بالثغر.

رئيس غواتيمالا السابق عن زيارته الإسكندرية: تنظيم ناجح

وأكد رئيس دولة غواتيمالا السابق، خلال كلمته على هامش الزيارة، أنه سيشجع ويحث مواطني دولته عند عودته على زيارة آثار الإسكندرية ومصر عامة، والتمتع بجمال عروس البحر الأبيض المتوسط.

كما أعرب عن بالغ تقديره للتنظيم الناجح والمثمر للزيارة، مؤكدا حرصه على تكرار مثل هذه التجارب مرة أخرى.

وعلى هامش الزيارة، كرمت رحاب السيد، مدير عام آثار كوم الشقافة، رئيس الحي، علي مجهوداتها المتميزة لإظهار آثار كوم الشقافة بالمظهر المتميز واللائق أمام الزائرين.

ماذا تحوي مقابر كوم الشقافة في الإسكندرية؟

وبحسب بيان حي غرب، فإن آثار كوم الشقافة كانت تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع في العصور الوسطى، وتتكون من سلسلة من المقابر والتماثيل والبقايا الأثرية، وهي عبارة عن مقابر 3 مستويات تحت الأرض منحوته في الصخر، وتجمع بين العصر الروماني على الطراز المصري القديم، وبها 300 فتحة دفن.