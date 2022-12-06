ضوابط صلاة الجنازة على الأنبا داود أسقف المنصورة بحضور البابا تواضروس الثاني

أعلن المركز الإعلامي لإيبارشية المنصورة وتوابعها، أن البابا تواضروس الثاني سيترأس صلاة الجنازة على الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، غدا الأربعاء، بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل، بعد وفاته اليوم عن عمر ناهز 66 عاما، وذلك بعد 33 عاما من الرهبنة، حيث قضى آخر 20 عاما في حياته أسقفا للمنصورة وتوابعها، وتوفي بعد صراع مع المرض في إحدى مستشفيات القاهرة.

وفاة الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها

وأوضح المركز الإعلامي لإيبارشية المنصورة، في بيان، تعليمات وضوابط لجنة النظام الخاص بمراسم تجنيز الأنبا داود أسقف المنصورة، حيث تستمر نظرة الوداع لمثلث الرحمات الأنبا داود طوال اليوم الثلاثاء حتى الساعة 10 مساء فقط، وغير مسموح بالدخول بعد هذا التوقيت، وتكون نظرة الوداع قاصرة على اليوم فقط، ويكون دخول الآباء الكهنة والشعب رجال وسيدات من بوابة السكة الجديدة «شارع الثورة».

نظرة الوداع على الأنبا داود أسقف المنصورة

وأكد البيان، أنه غير مسموح بنظرة الوداع على ‎الأنبا داود أسقف المنصورة بعد القداس، على أن يرفع القداس غدًا الساعة 6:30 إلى 8:30 صباحا في حضور جثمان ‎الأنبا داود أسقف المنصورة، ومسموح بدخول الشعب حسب النظام والممرات المعدة من لجنة النظام، والجلوس في الأماكن المخصصة لذلك حتى بداية صلوات التجنيز.

إذاعة وبث صلوات الجناز على أسقف المنصورة

وأوضح المركز الإعلامي أنه سيتم إذاعة وبث الصلوات «صوت وصورة» بالكنيسة والقاعة وعلى قناة الإيبارشية «مسيا»، وعند اكتمال الأعداد المتاحة في الكنيسة العلوية يتم فتح الدور الأرضي للسيدات والقاعة للرجال، مع منع التصوير فيديو أو صور إلا من المكلفين من قبل لجنة النظام.

وكانت إيبارشية المنصورة أعلنت اليوم، وفاة ‎الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، بعد صراع طويل مع المرض، وتوافد المئات على الكنيسة فور إعلان الوفاة لإلقاء النظرة الأخيرة وحضور القداس.