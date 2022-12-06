بدء القداس الإلهي في كنيسة العذراء بالمنصورة بحضور جثمان الأنبا داود

أقامت إيبارشية المنصورة وتوابعها، اليوم الثلاثاء، قداسًا إلهيًا في كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بحضور جثمان المتنيح الأنبا داود، أسقف الإيبارشية، ما يسمح لأبنائه بإلقاء نظرة الوداع عليه قبل دفنه.

وتوفى الأنبا داود صباح اليوم عمر ناهزالـ66 عامًا بعد رحلة طويلة مع المرض في الفترة الأخيرة، انتهت بوفاته في العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، ليعود جثمانه إلى الكنيسة لإجراء مراسم الدفن.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنعى الأنبا داود

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، الأنبا داود «رقد في الرب اليوم نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة بعد صراع طويل مع المرض».

وأضاف البيان «قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذي رقد في الرب اليوم عن عمر بلغ 66 سنة، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد عن 32 عامًا، رعى خلالها إيبارشية المنصورة لمدة 20 عاما».

وتابعت: «لقد تمتع نيافة الأنبا داود بقلب بسيط وروح نقية وكان أمينًا في رهبنته وفي رعايته لشعبه فأحبوه، ولمس هذه المحبة النقية أيضًا كل من عرفوه ومن تعاملوا معه، واحتمل نيافته في السنين الأخيرة آلام المرض بروح راضية شاكرة، متطلعًا إلى الملكوت الأبدي الذي كان يرجوه وينتظره، نياحًا لنفسه البارة وعزاءًا لمجمع كهنة إيبارشية المنصورة وشمامستها ولكافة الخدام والخادمات ولشعبها المبارك».