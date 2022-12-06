خالد الجندى: الصلاة لا تُقبل من العاصي والمرتشي وآكل ميراث أخوته

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن مقياس قبول الصلاة عند الله عز وجل.

وقال «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء: «فيه ناس بتصلي وغشاشين ومنحرفين، اللي انت شايفه في الصلاة هو مجرد أداء ظاهري».

الصلاة تنهي عن الفحشاء

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية «الصلاة لا بد أن تكون نابعة من القلب، لأن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر يبقى مش هي دي الصلاة عند ربنا، خلوا بالكم العبرة بالعمل، ولا بد أن تشوف ربنا يقبل الصلاة من مين».

وتابع، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، نقلًا عن رب العزة، «إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها بعظمتي، وكف شهواته عن محارمي، ولم يصر على معصيتي».

عدم قبول الصلاة من العصاة

واستطرد «يتقبل الله الصلاة ممن رحم الأرملة والمسكين والمحتاج، يعني لو بتصلي وبتضرب مراتك أو ترتشي أو تشرب خمر فإنك لا تصلي، وإن كان في مخيلتك إنك بتصلي، فالعبرة هنا انت بتصلي إزاي».

وأردف «لو صلاتك خلتك عصبي وتأكل حقوق الناس وتأكل ميراث إخواتك، وعلمتك إنك تتعامل باحتقار وكبر، يبقى انت معرفتش الصلاة.. الصلاة هي عمود الإسلام والدين، وعلامة الوصال من الله سبحانه وتعالى، وهي صلة بالملك سبحانه وتعالى».