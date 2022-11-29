خالد الجندي: حب المساجد تصريح حماية من الله للعبد (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك حديثا يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» أي الحماية، مضيفا أن بينهم رجل قلبه معلق بحب المساجد.

وأوضح خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية dmc، اليوم الثلاثاء: «لو ربنا وجدك متعلق بحب المساجد، فأنت محمي حماية مباشرة من الله سبحانه وتعالى»، مشيرا إلى أن المسجد «بيت ربنا».

المساجد لها أحكام ليست موجودة في مكان آخر

وأشار الجندي إلى أن المساجد لها أحكام ليست موجودة في مكان آخر، مضيفا أن أسوأ شيء فترة كورونا: «عامين لا كنا بنسمع آذان ولا كانت المساجد مفتوحة، وكنا عاملين زي اليتامى، وأسوأ شيء حدث في فترة كورونا لما اتحرمنا من المساجد».

ووجّه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشكر إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذي أعاد للمساجد دورها المجتمعي والتوعوعي والدعوي حتى أصبحت أندية للأسر والعائلات يقبلون عليها لتلقي العلم.

وتابع: «المساجد عادت بقوة لدورها التثقيفي والتنويري سواء من خلال الخطب المنبرية والدروس الدينية والأسابيع الدعوية والثقافية، ومقارئ كبار قراء القرآن الكريم، والأمسيات الدينية، ومجالس الإفتاء على يد كبار العلماء، ومجالس الفقه والحديث، والدروس المنهجية.

البرنامج التثقيفى للطفل

وأشار الجندي إلى أن من بين الأنشطة الدعوية المتميزة التي أطلقتها الوزارة في المساجد البرنامج التثقيفى للطفل، والمنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف، والأمسيات الابتهالية، والقوافل الدعوية، وقوافل الواعظات التي تجوب القرى والمحافظات، ولفت إلى أن الوزارة أطلقت مسابقة التميّز الشهريّة لأفضل المساجد أداءً لأئمة وواعظات الأوقاف في برنامج الدروس المنهجية، وذلك من خلال تقارير المتابعة الميدانية الواردة من المديريات وإدارات التفتيش المعنية بالديوان العام، من حيث عدد المساجد ذات الكثافة الجماهيرية، وجودة الأداء، ومخرجات البرنامج، صور النشاط الواردة في هذا الشأن.