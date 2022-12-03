خالد الجندي يشيد بالأسابيع الثقافية لـ «الأوقاف»: تربي الناس على حب العلم

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالأسابيع الثقافية التي تطلقها وزارة الأوقاف، مشددًا على أن هذه الأسابيع الثقافية استقطبت عشاق العلم والمدارس وطلاب المعرفة وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتباع الحق والنور والفضل والكرم والعطاء.

خالد الجندي: أسابيع علمية وتوعوية

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على قناة «DMC»: «الأسابيع الثقافية التي تطلقها وزارة الثقافة أسابيع توعوية علمية توعوية متخصصة، وأحمد الله على أنها ملأت الإحساس بالفراغ والضياع الذي كان في قلوب الكثيرين نتيجة غياب حفلات المساجد ولقاءات بيوت الله».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «دلوقتي تقدر تاخد ولادك ومراتك وتروح تحضر الأسبوع الثقافي من السبت إلى الأربعاء، هتسمع كل يوم 5 غير بعض، هتسمع المقرئ والمبتهل والمذيع، تتحصل مع الأبناء على وجبة دسمة تستغرق ساعة ونصف الساعة أو ساعتين، إذ تؤدون صلاة الجماعة في المسجد وتحصلون على الثواب وتعتكفون في سبيل العلم وطلب العلم والتقرب إلى الله عز وجل».

الفكر الوسطي في الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف

وأردف: «في هذه الأسابيع تحصلون على فكر وسطي سليم وعقيدة سليمة وتطمئن على أبنائك وتزرع فيهم الانتماء إلى المساجد والعلماء ومواصلة الحصول على العلم من منابعه الصحيحة، جهد جبار يقوم به وزير الأوقاف في كل نواحي مصر، واليوم سيبدأ الأسبوع الثقافي الجديد في مسجد شريف بالمنيل».