خالد الجندي يشيد بتصريحات شيخ الأزهر عن منع ضرب المرأة (فيديو)

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالتصريحات التي أطلقها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن منع ضرب النساء، التي قال فيها: «أتمنى ان أعيش حتى أرى تشريعات رادعة تجرم الضرب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب زوجاته، ولا مرة في حياته».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «DMC»: «مفيش حاجة اسمها ضرب النساء، وبالنسبة للآية الكريمة «وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ»، لم يكن الضرب بالمعنى الذي نفهمه، لكن الضرب جا في القرآن بمعانٍ عديدة، مثل المباعدة، مثل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، وجاء بمعنى التغطية مثل وليضربن بجيوبهن على خمورهن، وجاء بمعنى البيان والتوضيح مثل ويضرب اللهُ الأمثالَ للناس، كما جاء الضرب بمعنى الذبح مثل فضرب الرقاب».

الضرب ليس إيلام البدن

تابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «لا أعرف السر الذي دفع معظم المفسرين إلى القول بأن الضرب هو إيلام البدن، في الحقيقة تقول غير ذلك، لأن الأية لا تتحدث عن سيدة أجرمت، فالله قال واللاتي تخافون نشوزهن، ولم يقل واللواتي نشزن، وبالتالي ليس من المعقول أن يكون الحكم هو ضرب المرأة التي نخاف نشوزها».

الإمام الأكبر يحسم المسألة

وأشار إلى أن الإمام الأكبر حسم المسألة، وقال إن «واضربوهن» ليس أمرا بالضرب، مواصلا: «لكن بعض المشايخ الآخرين يحبون الضرب، خدامين جدول الضرب، الزند بتاع دراعهم متين، لدرجة إن واحد منهم قال إن الضرب هو إن الرجل يضرب زوجته بسن القلم الرصاص».