عضو الإعلام الحربي الأوكراني لـ«القاهرة الإخبارية»: كييف تحث قواتها على التحرير الكامل

قال الدكتور غيث مناف، عضو الإعلام الحربي الأوكراني، إن كييف تحث قواتها دائما على تحرير كامل أراضيها، كما أن المواطن هو المتضرر الأول.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن زابوريجيا منطقة سيطرت عليها روسيا، وبدأت اليوم القوات الأوكرانية تمارس أعمالها بشكل واضح لتطهير منطقة زابوريجيا، ورصدت الاستخبارات الأوكرانية وبعض الكوادر العامة وجود تحرك لإعادة تمركز القوات الروسية، لحين خروجهم من مفاعل زابوريجيا حسب الاتفاقية بين مراقبي الطاقة الذرية والقوات الروسية.

وتابع أن الجانب الأوكراني يحث قواته دائما على تحرير كل الأراضي الأوكرانية من روسيا، سواء المتواجدين في دونباس أو شبه جزيرة القرم، «مدة الحرب إن تجاوزت عاما أو عامين أو ثلاثة أعوام لن يغير ذلك من عمليات الساحة العسكرية، كما أن قيادة أركان الجيش الأوكراني تؤكد دائما على استمرارية العمل لحين تحرير كل الأراضي الأوكرانية من روسيا».

واستطرد: «اليوم نشاهد مزيدا من العمليات والإسناد العسكري الدولي إلى أوكرانيا، وإرسال بعض الأسلحة والمعدات وصواريخ الأرض جو والأسلحة النوعية التي تستخدمها القوات الأوكرانية اليوم، ولا توجد أي هزائم للقوات الأوكرانية».