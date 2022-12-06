قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «الرياضة والاسترخاء.. وسائل لمواجهة الأزمات النفسية»

عرض برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الرياضة والاسترخاء.. وسائل لمواجهة الأزمات النفسية».

مواجهة الأزمات النفسية

وقال التقرير: «الرياضة والاسترخاء.. وسائل لمواجهة الأزمات النفسية، خلال السنوات الأخيرة أصبح إيقاع العالم أشد وطأة وتراكم المزيد من الضغوط النفسية على العديد من البشر في بلدان مختلفة خاصة بعدما ألقت جائحة كورونا بظلالها القاتمة على الجميع».

وأضاف: «وساهم التباعد الاجتماعي وفقدان بعض الأحبة في تعزيز هذه الضغوط، ومن هنا أصبح الحديث عن الصحة النفسية في ظل عالم يموج بالنزاعات والأوبئة ضرورة ملحة، فلجأ الكثيرون في مجتمعاتنا العربية إلى تدريبات الاسترخاء والرياضات بأشكالها المختلفة لتخفيف تلك الأعباء».

الوعي المنفصل

وتابع: «رشح الخبراء النفسيون ممارسة مهارة ذهنية تسمى الوعي المنفصل وتعني القدرة على تقليد الحكم على الذات والآخرين، والقدرة أيضا على رؤية نفسك كما لو كنت تراقبها خارج أفكارك، كما برزت أيضا أهمية العلاج بالكلام وهو أحد أطياف العلاجات النفسية التي ساعدت ملايين الأشخاص في تجاوز مشاعر الحزن والألم والتأقلم على المستقبل ما عزز نظرتهم الإيجابية تجاه الحياة».