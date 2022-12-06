مصرع سيدة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع في العمرانية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر اختلال توازنها وسقوطها من الطابق الرابع، حيث لفظت انفاسها في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أم المصريين، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة السيدة بنزيف داخلي

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع الغرب، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين بوصول ربة منزل، 23 سنة، مقيمة في شارع سليمان المتفرع من شارع الدكتور بدائرة القسم، متوفاة إثر إصابتها بنزيف داخلي بعد سقوطها من علو.

لا شبهة جنائية

وعلى الفور، أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد ماهر رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالانتقال إلى مكان الواقعة، وتم سؤال زوجها، خراط معادن، 23 سنة، ومقيم بذات العنوان، وشقيقتي المتوفاة وتعملان كوافيرة، 40 سنة، ومقيمة في شارع المؤتمر بدائرة القسم، وربة منزل، 39 سنة.

وقرروا أنه حال توقفهم بالشارع وقيام المتوفاة بالنظر إليهم من شرفة الشقة بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضا، ما أدى إلى إصابتها ووفاتها في الحال، ولم يتهموا أحدا، أو يشتبهوا في وفاتها جنائيا. وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.