محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين الصحي ويستمع لشكاوى المرضى

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة على مستشفى التأمين الصحي؛ للاطمئنان على مدى الالتزام التام بتقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع إلى شكواهم، موجهًا بالعمل على حلها فورا، كما أشاد بالأطقم الطبية وما يبذلونه من جهد، مقدماً لهم الشكر والتقدير، لما يقدمونه من مجهودات.

حسن معاملة المرضي وتقديم الخدمات الطبية

وتفقد «القاضي»، خلال جولته التي رافقه فيها الدكتور محمد حلمى رئيس المدينة، والدكتور محمد رسلان، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، أقسام الاستقبال والعناية المركزة ورعاية القسطرة رعاية القلب، واطمئن على تواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى انتظام سير الأعمال، موجها بحسن معاملة المرضي، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

قافلة طبية مجانية بقرية دمشاو هاشم

من جانب آخر، تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من غد الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية دمشاو هاشم بمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 7 و 8 من ديسمبر الجاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.