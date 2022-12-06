الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا.. 4 ظواهر جوية في عدة محافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث يسود طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر، لطيف نهاراً مائل إلى البرودة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح وسقوط أمطار تصل إلى 30%.

حالة الطقس غدا

وتشهد حالة الطقس غدا في المحافظات عدة ظواهر جوية «شبورة مائية، نشاط للرياح، وسقوط أمطار، وغيوم جزئية».

وعن حالة الطقس غدا الأربعاء في المحافظات، يسود طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا في القاهرة والجيزة ومدن القناة، مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

طقس الأربعاء بالمحافظات

فيما جاء طقس محافظات الوجه البحري «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، المنوفية، الدقهلية»، مائل إلى البرودة في الصباح الباكر، مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة في الساعات الأولى من الصباح.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، العملين، الحمام» طقسا مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية مع نشاط لحركة الرياح.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائل إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف نهاراً مائل إلى البرودة في أول الليل وآخره، مع تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا، وسقوط أمطار نسبة 30%.

ويشهد طقس محافظات الصعيد «بني سويف، المنيا، الأقصر، أسوان، المنوفية، قنا» تكون الشبورة المائية مع غيوم جزئية، بارد ليلا مائل إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف الحرارة نهارا مشمس.

درجات الحرارة في مصر غدا

وعن درجات الحرارة في مصر محافظات مصر غدا الأربعاء:

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء 26 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد 26 درجة، والصغرى12 درجة.