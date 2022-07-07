هيئة الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا في وقفة عيد الأضحى

أجواء حاره شهدتها كافة الأنحاء خلال الأيام الماضية، جعلت الكثير من المواطنين يتسائلون عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم وقفة عرفات، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا في بيان لها، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك ارتفاع نسبي في الرطوبة نهارا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

تفاصيل إعلان الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا في جميع محافظات مصر ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك بعض المناطق التي ستشهد ظهورا للشبورة المائية لتكون خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما أن التعرض لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الجمعة وقفة عرفات

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.