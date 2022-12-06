«صحة النواب» توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مستشفى الأحرار بالشرقية: يخدم 10 ملايين فرد

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن رفع كفاءة وتطوير مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق الذي يخدم 10 ملايين بمحافظات الوجه البحري.

مستشفى الأحرار بمثابة القصر العيني لسكان محافظات

وقال النائب ثروت سويلم ، خلال مناقشة طلب الاحاطة اليوم الثلاثاء، إن مستشفى الأحرار بمثابة القصر العيني لسكان محافظات الشرقية والإسماعيلية والدقهلية، ويحتاج لدعم واهتمام من وزارة الصحة، لاسيما أن المستشفى يضم 400 سرير، ولا يوجد سوى 28 سريرا للعناية المركزة وهو ما لا يتناسب مع الحالات المترددة عليه.

أوضح نائب الشرقية، إن المستشفى يفتقد لعمليات القلب والمخ والأعصاب فضلا عن وجود العديد من المشكلات التي تواجه المواطنين المترددين على العيادات الخارجية، قائلا: «لا نريد الرد بمستندات لكن نحتاج لجنة معاينة تنزل لرصد الأوضاع علي أرض الواقع».

وأشاد النائب ثروت سويلم، بالدور الكبير الذي يبذله الدكتور هشام مسعود، وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة الشرقية على جهوده في ملف الصحة بالمحافظة، خاصة أنه حريص على تذليل كافة الصعاب التي تواجه المواطنين، موجها الشكر للدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة على جهوده الكبيرة في تجديد الثقة في الدكتور هشام هشام مسعود.

إنشاء بنك دم بمستشفى القرين

وطالب «سويلم»، بإنشاء بنك دم بمستشفى القرين الذي يخدم آلاف المواطنين ودعمه بأشعة مقطعية، مشددًا على سرعة افتتاح مستشفى أبو حماد في بداية العام الجديد، وفقا لما صرح به وزير الصحة في وقت سابق استجابة لنواب مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وعرض النائب المقترح الجديد لمستشفى أبو حماد المقدم من نواب الدائرة، وأوصت لجنة الصحة برئاسة الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع وأيد جميع المطالب بعرض المقترح على الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة المسؤول عن ملفات المشروعات الجديدة بالوزارة على أن يتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالوزارة لتنفيذ المقترح في أقرب وقت.

أكدت النائبة أميرة يسري الديب نائبة الشرقية دعمها الكامل لتطوير مستشفى الأحرار، لافتة إلى أنه صرح طبي عملاق ويجب رفع كفاءته بالصورة التي تتماشى مع إمكانياته الطبية الكبيرة.

من جهته قال الدكتور محمد فوزي مساعد وزير الصحة للمستشفيات الجامعية، إن الوزارة ستبحث جميع المطالب التي تقدم بها النائب ثروت سويلم، على أن يتم تكليف شركة الاستشارات الهندسية بالوزارة بإعداد البرنامج الوطني لتطوير مستشفى الأحرار، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح وحدة علاج الأورام بمستشفى الأحرار بتكلفة 120 مليون جنيه.