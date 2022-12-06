الرئيس التنفيذي لبنك الطعام لقناة الحياة: هدر الطعام يمثل ثلث الانبعاثات الحرارية في العالم

أكد الدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن البنك شارك في جلسات عن تقليل هدر الطعام، وذلك ضمن فاعليات قمة قادة الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 27» التي عٌقدت بشرم الشيخ.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية منى المراغي في برنامج «كوب 27» المذاع عبر فضائية «الحياة» أن هدر الطعام يمثل ثلث الانبعاثات الحرارية في العالم ضاربًا المثل بغاز الميثان الذي ينتج عن هدر الطعام ويتكسر أسرع من غاز ثاني أكسيد الكربون، لافتًا إلى أن تقليل انبعاثات غاز الميثان يساعد على تعافي كوكب الأرض بشكل أسرع.

البنك يجري دراسات لتقييم برامج الأمن الغذائي

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الطعام إلى أن تقليل هدر الطعام عملية ليست سهلة، مؤكدًا أن تقليل هدر الطعام على الموائد ليس بالأمر السهل وأن القانون هو الذي يخلق الوعي بالتعاون مع الإعلام مستبعدًا إمكانية خروج قانون يجرم هدر الطعام على الموائد.