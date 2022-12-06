استشاري مناعة: فتح العيادات المسائية بالمستشفيات يحمي المواطنين من الاستغلال

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة، إن فتح العيادات المسائية بالمستشفيات أمر جيد للغاية، لأنه يحمي المواطن من الاستغلال.

وأضافت «عبدالوهاب»، خلال مداخلة بشاشة «إكسترا نيوز»، أن مستشفى أم المصريين مثلا بها قسم استقبال طوارئ جيد، وتتعامل بشكل مثالي بأجهزة على أحدث طراز، وأطباء متواجدون على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمرضى، وهي مستشفى حكومي، وكذلك استقبال قصر العيني يعمل 24 ساعة.

مراقبة تبرعات المواطنين للمستشفيات

وتابعت، أن أكثر شيء يشغل المواطن هو ملفي الصحة والتعليم، فالحملات الصحية جيدة للغاية لكنها تحتاج إلى المراقبة عليها، مضيفة «لابد من استكمال ذلك، فهناك خدمات وتبرعات تُقدم لبعض المستشفيات من المواطنين، ولابد أن يكون كل ذلك موسعا ومراقبا من الدولة».

واستطردت استشاري المناعة: «كمان فيه مستشفى أبو الريش الياباني الذي نُقل نقلة أخرى، وكذلك مستشفى أبو الريش المنيرة، وتعمل بالتبرعات وتباشر حالات صعبة للغاية، سواء الجينية أو الوراثية، وتجري عمليات تتكلف أموالا طائلة».