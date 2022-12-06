اقرأ غدا في عدد «الوطن»: مصر من أكثر الدول تقدما أفريقيا وعربيا في التنمية البشرية

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«الأمم المتحدة»: برنامج الإصلاح نجح فى تحقيق الاستقرار للاقتصاد

شهادة دولية.. مصر من الأكثر تقدماً أفريقياً وعربياً فى التنمية البشرية

«القاهرة» شهدت تراجع معدل البطالة إلى أقل من 7.5% حققت نتائج جيدة فى تعزيز إدماج المرأة وتقدمت 22 مركزاً فى مؤشر الفوارق بين الجنسين

تبذل جهوداً كبيرة فى تعزيز الحق فى السكن اللائق تنفذ برامج عديدة لعلاج الأمراض ومكافحتها وخفض معدل الوفيات

نواب: الإشادات الدولية بالسياسات التنموية شهادة لما يحدث على أرض الواقع

خبراء: الإصلاح عزز صمود الاقتصاد أمام التحديات العالمية

«تنسيقية الشباب» تطلق المرحلة الثانية لـ«ابنى أديباً» بتعليم الأطفال الرسم

«الحوار الوطنى» يحدد شروط وضوابط اختيار الشخصيات العامة للمشاركة فى الجلسات

«الكشكى»: تشمل حسن السير والسلوك بالعمل السياسى.. و«عبدالقوى»: كل من قدّم مقترحاً يحضر لعرضه

حملة «شاركوا فى القرار» تجوب المحافظات لتعزيز دور المرأة والتوعية بمخاطر الزواج المبكر.. والبداية من أسيوط ومستشار «وعى»: نستهدف معالجة 12 قضية تخص الأسر

«سليمة»: إخوتى حرمونى من الميراث و«التضامن» أنقذت مستقبل أولادى.. و«هند»: دمج ذوى الإعاقة ريّح قلبى على مستقبل ابنى

«الكهرباء»: الطاقة النووية أصبحت خياراً استراتيجياً

وزير التجارة لـ«النواب»: 13% زيادة فى الصادرات.. و56٪ من الواردات للإنتاج

«سمير»: إجراءات ميسرة للحصول على الرخصة الذهبية

«التنمية المحلية»: بدء تطبيق قانون المحال العامة «الأحد»

بطلات فى مواجهة «تغير المناخ»

حنان» تحارب استخدام البلاستيك بحقائب قماش.. و«شوق» تنصر الطبيعة بالحدائق المتنقلة وزراعة الأسطح.. و«يسرا» تدمج السياحة بالبيئة برحلات ومحاضرات حول الحفاظ عليها

«القومى للمرأة»: النساء الأكثر تأثراً بقضايا المناخ.. و«جنوبية حرة» مبادرة لمساعدة متضررات الكوارث الطبيعية بعد «سيول أسوان»

الصفحة الثانية

3 قوافل طبية ضمن «أنت الحياة بالأخضر» بالمنيا

«الإسكان» تعلن عن الطرح الأول لقطع الأراضى السكنية الصغيرة للمواطنين

«حياة كريمة»: تشمل 6 تخصصات طبية وصيدلية مجهزة بأدوية لصرفها بالمجان

«الجزار»: عرض 305 قطع أراضٍ فى 10 مدن أبرزها القاهرة الجديدة وأسيوط والمنصورة.. والحجز يبدأ غداً

«الاتصالات»: تشريعات قانونية لتصنيف وتبادل البيانات

تدشين مبادرة لتشجير مراكز الشباب لدعم التحول للأخضر

«التحالف الوطنى»: بدأنا التنفيذ فى مركز شباب الحوامدية بالجيزة استعداداً لتعميمها

«تنسيقية الأحزاب» تطلق المرحلة الثانية لـ«ابنى أديباً» بتعليم الأطفال الرسم

نظّمها شباب مطرانية 6 أكتوبر.. بمشاركة 200 طفل

ابن الغربية: أحسن من «البخار» رغم صعوبتها

ألعاب ومسابقات وتنورة احتفالاً بـ«اليوم العالمى لذوى الإعاقة»

«محمد».. «مكوجى رِجل» منذ نصف قرن: لسه عندى زباين

الصفحة الثالثة

الأمم المتحدة: «القاهرة» شرعت فى تنفيذ برنامج وطنى جرىء للإصلاح أواخر عام 2016 نجح فى تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلى

بشهادة دولية.. مصر من أكثر الدول تقدماً فى التنمية البشرية

تراجع معدل البطالة إلى أقل من 7.5%.. وتحقيق نتائج جيدة فى تعزيز إدماج المرأة.. والدولة تبذل جهوداً كبيرة فى تعزيز الحق فى السكن اللائق

نفذت برامج عديدة لمكافحة الأمراض وخفض معدل الوفيات.. وهى من الدول الناشطة فى النظام العالمى للمناخ وتقدمت 22 مركزاً فى مؤشر الفوارق بين الجنسين

نواب وسياسيون: شهادة لما يحدث على أرض الواقع.. وتعكس نجاحات خلال 8 سنوات

خبراء: برنامج الإصلاح عزّز الاقتصاد المصرى وساعد على الصمود أمام التحديات العالمية

«البنا»: مصر تحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.. و«سعيد»: تقدمت فى المؤشرات الدولية

«شعيب»: إنجازات فى المشروع القومى للطرق.. و«السيد»: عودة دور القطاع الخاص

الصفحة الرابعة

جهود حكومية للتصدى للعنف النفسى والجسدى

ضد المرأة والأطفال.. والبداية من قرى «أسيوط»

زمن «العنف» انتهى

من أسيوط.. بداية حملات محاصرة العنف ضد النساء والأطفال بالصعيد

وزارة التضامن أطلقت حملة فى قرى «حياة كريمة» لمناهضة الظاهرة.. و«فيفيان»: 75% من الأطفال حتى 14 عاماً تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف

«حميدة»: أبويا حرمنى أنا وإخواتى من التعليم علشان «مخلِّفش صبيان»

«وردة»: أهلى أرغمونى على الزواج فى الإعدادية والنتيجة ضرب وإهانة

الصفحة الخامسة

«الرائدات المجتمعيات»: أنهين زواج القاصرات قبل إتمامه ونجحن فى خفض نسب ختان الإناث والحرمان من التعليم

«عبير»: «التضامن» لعبت دوراً مهماً بربط دعم «تكافل وكرامة» بعدم زيجات أطفال وأيضاً بحملات التوعية

«بسمة»: الحرمان من التعليم أهم مظاهر العنف ضد المرأة.. و«أنوار»: «حياة كريمة» أعطتنا الفرصة لتكثيف الحملات

امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا

فى القرار» تجوب المحافظات للتوعية

د. مجدى حلمى: نستهدف 12 قضية تهم كل الأسر أهمها «التمكين الاقتصادى»

مستشار برنامج «وعى»: 25% من «المتزوجات» تعرضن للعنف الجسدى.. و22% لـ«النفسى»

«التضامن» تنظم لقاءات جماهيرية حول دور المرأة بالمجتمع

«التضامن» نفذت عدة برامج لمواجهة الظاهرة أبرزها مراكز استضافة «المعنَّفات»

خطة زيادة مراكز المرأة المعنَّفة

«سليمة»: إخوتى حرمونى من الميراث و«التضامن» أنقذت مستقبل أولادى

«هند»: دمج ذوى الهمم ريّح قلبى على مستقبل ابنى

الصفحة السادسة

المرأة الأكثر تأثراً به.. والمصريات يقاومن بالمبادرات والمشروعات الخضراء

مقاومة التغيرات المناخية تبدأ بـ«السياحة البيئية»

«شوق» تنصر الطبيعة وتطلق مبادرات خضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية

«حنان»: حاربت البلاستيك باستخدام القماش

«مروة» تصنع «فساتين بلاستيك»

«جهاد» تطلق حملة لحماية إعادة تدوير بأفكار مبتكرة

البيئة: «أنقذوا كوكب الأرض»

الصفحة السابعة

مساعدة رئيسة «القومى للمرأة»: تأمين الغذاء أبرز المشاكل التى تواجههن بسبب اعتماد دخلهن على الموارد الطبيعية

سميرة رشوان: النساء الأكثر تأثراً بقضايا البيئة والانبعاثات

«نسويات من أجل المناخ»: التغيرات المناخية قضية «إنسانية».. وليست بيئية فقط

«ميريهان»: قريباً سينتشر مصطلحا «هجرة مناخية» و«لاجئى مناخ»

«جنوبية حرة»: سيول أسوان قادتنا لإطلاق حملة لتوعية النساء وتخفيف آثار الكوارث الطبيعية

«سهام»: مقابلات وجلسات «أون لاين» لتبسيط مفاهيم التغيرات المناخية.. وهناك كوارث بيئية دمرت اقتصاد الأسر ونعمل على مساعدة المتضررات

الصفحة الثامنة

«تيتى» صاحب الـ61 عاماً يضع البرازيل فى المقدمة بقوة خططية لا يمكن اختراقها.. أحلام «الديوك» فى رقبة المخضرم «ديديه ديشامب».. و«الطواحين» تدور بقوة مع «كبير الدكة»

«لا تبكى يا صغيرتى» شكراً «أم الدنيا»

مواطن سنغالى: تابعت مباريات بلادى فى مصر وكأننى فى وطنى.. و«أسماء»: صديقاتى المصريات لم يتركننى لحظة

حارس بولندا خرج حزيناً بعد الخسارة فوجد ابنته تستحق المواساة: «الهزيمة ليست النهاية»