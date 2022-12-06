«8 الصبح» يبرز عناوين «الوطن» اليوم.. افتتاح مشروﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ في «ﻋﺮوس اﻟﺒﺤﺮ»

استعرض برنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلاميتين هبة ماهر وآية جمال الدين، أخبار عدد اليوم من جريدة «الوطن»، حيث استعرض خبرا عن «التحالف الوطني» وإطلاقه للمرحلة الثانية من قوافل «ستر وعافية» في قنا.

وتضمّن عدد جريدة «الوطن» اليوم، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، في الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻛﺒﺮى في «ﻋﺮوس اﻟﺒﺤﺮ».. و«المنتزه» ﻳﻌﻮد إﻟﻰ روﻧﻘﻪ.

السيسي: اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ رﻏﻢ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﻤﻠﺖ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﺎﻟﻤيا ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ.

نحتاج إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل بحد أدنى للأجور.. وتحمّلنا 700 مليون جنيه «تعويضات» لإنشاء محور المحمودية.. ولن نحرم أحدا من «المنتزه».

«البترول» ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻐﺎز تخدم 60 ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ.

«الملا»: توصيل الخدمة لـ380 ألف منزل قبل نهاية 2023.

«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الثانية من «ستر وعافية» بـ«قنا».

«المنتزه» يعود بقرار جمهوري: حدائق مفتوحة لكل الناس ومصدر جذب للسياحة العالمية.

محطة مصر «التاريخية» تعود لأجمل صورة.. و6 آلاف عامل شاركوا في «مشروع أبوذكري».

بدء رحلة حماية غير القادرين من «القدم السكرى».

أهالي الإسكندرية: محور التعمير نقلة نوعية ربط بين أرجاء المحافظة لتسهيل تنمية الصناعة.

مدير المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة: 220 فدانا لـ«بشاير الخير 3 و5» وتستوعب 25 ألف شقة.

«التنسيقية» تلتقي قيادات 10 أحزاب لبحث قضايا وملفات الحوار الوطني.

«ابني أديبا» تواصل أنشطتها لتنمية المواهب.

المغرب يبحث عن المجد أمام إسبانيا والسر في «زياش وحكيمي».. و«رونالدو» في مهمة خاصة لكتابة التاريخ في مواجهة سويسرا.

حكاية «جيرو» المهاجم الفرنسي المتربع على عرش هدافي بلاده.

ووهبي الخرزي الذي «ذبح الديوك».

الصفحة الثانية

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «فتح - 5».

الفريق أول محمد زكي: حريصون على الاهتمام بالكفاءة القتالية والارتقاء بإمكاناتها.

«التموين»: مد إخطار المديريات بكميات الأرز حتى 25 ديسمبر.

«البنك الدولي» يشيد بمشروع الإسكان الاجتماعي: مستعدون للتوسع.

الداخلية: توفير السلع الغذائية في 1051 فرعا ضمن مبادرة «كلنا واحد».

«الجزار»: «سكن لكل المصريين» تهدف لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.

وزير الاتصالات: اختفاء 85 مليون وظيفة من العالم بحلول 2025.

«طلعت»: 4.6 تريليون دولار حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في 2023.

«التعليم العالي»: التعثر في سداد المصروفات لا يحرم الطالب من الامتحان.

«شيماء» طفلة في عمر الـ24: المعاناة بدأت بـ«الصفراء».. ووالدتها: نفسي تعيش حياة طبيعية والعلاج مكلف.