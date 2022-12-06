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برنامج «هذا الصباح» يبرز موضوع «الوطن» عن إطلاق المرحلة الثانية من «ستر وعافية»

كتب:

هاجر عمر
10:11 ص | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
هذا الصباح يبرز موضوع الوطن عن إطلاق التحالف الوطني للمرحلة الثانية من ستر وعافية

هذا الصباح يبرز موضوع الوطن عن إطلاق التحالف الوطني للمرحلة الثانية من ستر وعافية

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، على قناة «إكسترا نيوز»، الموضوع الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «التحالف الوطني» يطلق المرحلة الثانية من «ستر وعافية» في «قنا» الذي يسلط الضوء على بدء رحلة حماية غير القادرين من «القدم السكري».

المجتمع المدني البنية الأساسية للتنمية بالأقاليم 

وقال عبداللطيف وهبة الكاتب الصحفي، إنّ التنمية بالاقاليم والمحافظات دائمًا ما تعتمدج على المجتمع الأهلي والمدني، باعتباره البنية الأساسية لمثل هذه الأنشطة، إذ تتمكن من متابعة هذه الأنشطة خاصة تلك التي تستغرق وقت طويل مثل العلاج من بعض الأمراض المزمنة كـ«السكري».

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