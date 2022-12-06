إصابة محصل أثناء محاولته النزول من القطار في الحوامدية: كسر بالحوض وكدمات

أصيب محصل بشركة بإصابات خطيرة أثناء نزوله من القطار، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط شخص من قطار بمحطة سكة حديد

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء علاء فتحي، نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بسقوط شخص من قطار بمحطة سكة حديد الحوامدية دائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث بانتقال رجال المباحث إلى مكان الحادث.

إصابة محصل بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم

وبالانتقال والفحص، تبين أثناء قيام محصل بشركة 27 سنة، مقيم حلوان، بمحاولة النزول من القطار«أسوان، القاهرة»، أثناء تهدئته بمحطة الحوامدية سقط على رصيف المحطة وحدثت إصابته بكسر فى الحوض وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بسؤال عامل 34 سنة أيد ما جاء بالفحص، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.