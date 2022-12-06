مقتل محامٍ رميا بالرصاص في كرداسة

لقى محام مصرعه على يد شخصين يستقلان دراجة بخارية، أطلق أحدهما عيارا ناريا على المتوفى، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى زايد التخصصي، بوصول محام 36 سنة مقيم ابو رواش دائرة القسم، مصاب بطلق ناري بالصدر، بمكتبه الكائن دائرة القسم.

وكان شخصان يستقلان دراجة بخارية قد أطلق أحدهما عيارا ناريا على المتوفى أودى بحياته في الحال، على الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بإشرافه، باستكمال الفحص والقبض على الجناة، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.