مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بكفر الزيات

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتي ميكروباص ونقل ثقيل على الطريق الدائري «كفر الزيات - دفرة»، بالقرب من بوابة الرسوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

الدفع بـ6 سيارات إسعاف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق «كفر الزيات - دفرة»، بالقرب من بوابة الرسوم، ما أدى لمصرع وإصابة عدة أشخاص بإصابات خطيرة ومختلفة، وتوقف الحركة المرورية.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل على طريق «كفر الزيات - دفرة» بالقرب من بوابة الرسوم، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بإصابات مختلفة ومتفرقة، بينهما شخصين حالتهما بسيطة، وتم نقل 2 آخرين إلى مستشفى طنطا الجامعي، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة.

رفع آثار الحادث

وتم رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث.