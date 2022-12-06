مصرع سائق في حادث تصادم وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب تروسيكل بالمنيا

لقي سائق مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك في مركز أبوقرقاص، كما أصيب شخصان بينهما طالب، إثر إنقلاب تروسيكل بطريق قرية شلقام في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

حادث تصادم بشارع الشهداء بأبوقرقاص

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بشارع الشهداء في مدينة أبوقرقاص بين توك توك، والسيارة رقم 2259 ن ا ج، ميكروباص، قيادة سيد جمعة، 44 عاما، سائق، مقيم بقرية منسافيس.

بالانتقال والفحص أفادت تحريات الأجهزة الأمنية بوقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع شحاتة زارع شحاتة 29 عاما، سائق التوك توك، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة.

انقلاب تروسيكل بقرية شلقام ببني مزار

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق قرية شلقام بغرب مركز بني مزار، بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: رضا محمود جمعة، 49 عاما، ياسر رضا محمود 18 عاما، يقيمان بقرية إعطو، وتم نقلهما للمستشفي المركزي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، وأخطرت النيابة العامة للتصرف والتحقيق.