ممثل مصر بـ«اليونسكو»: السعودية أول من دافعت عن مسار العائلة المقدسة

قالت الدكتورة نهلة إمام، ممثل مصر في منظمة اليونسكو وخبيرة التراث الثقافي غير المادي، إن مسار رحلة العائلة المقدسة يتكون من نقاط عديدة، بينما الذي جرى تسجيله في اليونسكو يوم الأربعاء الماضي هو الاحتفالات المرتبطة والممارسات في هذه المواقع، بفضل المملكة العربية السعودية.

تسجيل التراث غير المادي

وأضافت «إمام»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك جزأين لابد من تسجيلهما في هذا المسار، الأول هو المواقع نفسها ويجب أن تسجل عن طريق اتفاقية التراث العالمي، والجزء الثاني يتمثل في اتفاقية أخرى وهي التراث غير المادي مثل ممارسات الناس وعاداتها وتقاليدها واحتفالتها ولا سيما مولد العذراء.

وتابعت: «الـ 25 موقعا في رحلة العائلة المقدسة وغيرها من النقاط البسيطة التي تحمل أبيار شربت منها السيدة العذراء والسيد المسيح، وأماكن كثيرة ومغارة احتما فيها، وشجرة استظلا تحتها».

وواصلت: «استغلال هذا الحدث سياحيا وأثريا سيكون ضد الاتفاقية التي سجلنا عليها، فالاتفاقية تشير إلى احتفالات الناس، وكنا نواجه مصاعب في التسجيل، وكانت هناك اعتراضات في ملفنا المقدم، وأحد الدفوع التي دفعنا بها، وهذه كانت ملحمة بمعنى الكلمة».

رسالة سلام قوية

واستكملت: «المملكة العربية السعودية هي من ألقت الكلمة لتعديل قرار اليونسكو السلبي في هذا الملف، فلك أن تتخيل أن الدولة الإسلامية الأولى في العالم تدافع عن مسار العائلة المقدسة، هذه كانت رسالة سلام قوية للغاية».