انطلاق مؤتمر «سبايك لي» بمهرجان البحر الأحمر: سعيد بوجودي في السعودية

انطلق المؤتمر الصحفي للمخرج والفنان الأمريكي سبايك لي، منذ قليل، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة السعودية، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وأعرب سبايك لي عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية، ومشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، كما أنه لم يخفِ سعادته بعرض فيلمه «مالكوم إكس» المعروض في المهرجان، حيث دارت أجزاء من أحداثه بمدينة مكة المكرمة، وكشف سبايك لي عن الصعوبات التي واجهها في هذا الفيلم، وتحدث عن بداياته الفنية والمحطات التي مر بها في مشواره الفني.

محطات في مسيرة سبايك لي

وكان سبايك لي قد قدم أوراق اعتماده للجمهور مع عرض فيلمه "يجب أن تحصل عليها" في مهرجان كان السينمائي عام 1986، وقدم بعدها عددا من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا، أبرزها «حمى الأدغال»، «خدع»، و«افعل ما هو صواب».

سبايك لي يحصد جائزة الأوسكار

وتمكن سبايك لي من حصد جائزة الأوسكار لأفضل نص مقتبس عن فيلم «بلاكككلنزمن» عام 2018، كما خاض تجربة إخراج عدد من الأفلام الوثائقية، أبرزها «فتياتٍ صغيرات»، «عندما تنكسر السدود».