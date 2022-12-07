«حياة كريمة» تنفذ مشروعات تبطين الترع والصرف بالشرقية بأكثر من مليار جنيه

نفذت المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل 41 قرية في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية نسبة كبيرة من مشروعات تنموية في أكثر من 14 قطاعا كالصحة، التعليم، الطرق والكباري، الصرف الصحي بواقع 118 مشروعا في المركز من الإجمالي البالغ 180، وفي مجال الري نفذت عدة مشروعات كتبطين وتأهيل الترع في كل أنحاء المحافظة البالغ عددها 140 مشروعا.

صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، بأنه تم تنفيذ 118 مشروعا في قطاع الصرف الصحي في الحسينية، بينما تم تنفيذ 140 مشروعا في مجال الري كتبطين وتأهيل الترع بأنحاء المحافظة بتكلفة مالية تتخطى المليار جنيه، في مساحات مستهدفة للتبطين تصل 508 كيلو مترا وجارٍ استكمال المستهدف من تبطين الترع.

وأوضح غراب أنه تم استهداف تنفيذ 180 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بينما تم تنفيذ 118 مشروعا وجارٍ تنفيذ 62% بنسبة تنفيذ 89%.

تنفيذ 140 مشروعا ضمن حياة كريمة في تبطين الترع

وقال المحافظ إنه جرى تنفيذ نحو 140 مشروعا في مجال الري، بتكلفة مالية قدرها 1.782 مليار جنيه، في مساحات طولية 508 كم في قرى الريف من المستهدف من الترع للتبطين، فيما تم تنفيذ 80 ترعة وما زال يجري تنفيذ الترع المستهدفة في الشرقية بنسبة 60% بنسبة 75%، لافتا إلى إقامة 36 مشروعا لتبطين الترع بقرى المبادرة ، وتم تبطين 17 وترعة وما زال جاريا تنفيذ 15% بنسبة تنفيذ 73%.

فوائد عظيمة لتبطين الترع

جدير بالذكر أن تأهيل الترع يحمي الطرق العامة التي تسير عليها المركبات والمارة سواء بداخل القرى أو خارجها، ويحمي الترع من التآكل والتبخر، كما وتساعد على وصول المياه إلى الأراضي الزراعية دون تأخر في أوقات الري، وتعزز الإنتاج الزراعي وتقلل من متابعة مديريات الري لتجريف الترع والتطهير المكلف للدولة وبالتالي يمنع من انتشار الحشرات والزواحف والروائح الكريهة.