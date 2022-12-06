«حياة كريمة» تواصل فعاليات مبادرة «أنت الحياة بالأخضر» في المنيا

لليوم السادس على التوالي، تستمر فعاليات مبادرة أنت الحياة بالأخضر بالمنيا، وتحديدا في قرية المعصرة، مركز ملوي، حيث استمرت المبادرة في تقديم خدماتها المختلفة وعلى رأسها الخدمات الطبية والتوعية الصحية حيث تم ثلاث قوافل طبية، القافلة الأولى لشركة إيفا، وتم صرف أدوية مجاناً بعد توقيع الكشف الطبي على المرضى، وقافلة الجامعة البريطانية، حيث تم التعامل مع ما يزيد على 500 حالة ما بين كشوفات طبية وندوات توعية.

كما شملت القوافل الطبية قافلة جامعة المنيا، بتخصصات الرمد والأطفال والأنف والأذن والباطنة والنساء والتوليد والمسالك البولية والعظام والنفسية والعصبية والجلدية، بالإضافة إلى صيدلية مجهزة بأدوية متعددة لصرفها بالمجان، وتم توقيع الكشف على أكثر من 800 حالة من التخصصات المختلفة.

على جانب آخر، كانت القوافل التوعوية والثقافية تعمل بكامل طاقتها، وكذلك ورش العمل الحرفية، وبرنامج خطوة نحو الأفضل، لتستكمل المبادرة استهداف الوعي ليومها الخامس لكافة الفئات والأعمار، وتستمر المبادرة اليوم السادس والأخير في تقديم خدماتها المختلفة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس مدينة ملوي اللواء احمد السايس، والدكتور علاء فتحين مدير خدمة المجتمع و تنمية البيئة بجامعة المنيا، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة، وأحمد العمدة، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا، والدكتورة مريم ملاك، المنسق الطبي لمؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ومينا أبو اليمين، منسق مركز ملوي، وإيمان علي منسق سمالوط.

يذكر أن مبادرة «أنت الحياة بالأخضر»، هي أول مبادرة توعوية موسعة تستهدف قطاع كبير من الفئات والأعداد والأعمار، وسوف تجوب المبادرة كافة محافظات الجمهورية.