مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو: زيارة بوتين لجسر القرم رسالة إلى الغرب

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد توجيه رسالة للجميع بأن جسر القرم له قدسية خاصة وأي اعتداء سيرد برد مناسب.

إعادة افتتاح جسر القرم

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية بالقناة، أن الرئيس بوتين زار جسر القرم أمس، وتجول عليه بالتزامن مع إعادة افتتاحه بعد تفجير شاحنة عليه في وقت سابق، إذ اتهمت وزارة الدفاع الروسية الجانب الأوكراني بتفجيرها.

وتابع أن اليوم زار الرئيس الأوكراني إحدى المدن التي تقع على تخوم جبهات القتال التي تدور بين الطرفين الروسي والأوكراني، كما أن الكرملين يتحدث عن أن بوتين سيزور منطقة الدونباس إلا أن توقيت الزيارة لم يحدد بعض.

القرم له قدسية خاصة لروسيا

واستطرد: «هي رسائل يرغب بوتين في توجيهها للولايات المتحدة وأوروبا، ويؤكد أن القرم له قدسية خاصة لروسيا وأي اعتداء على القرم سيواجه برد مناسب وسيكون حاسما، أما عن تصريحات زيلينسكي عن انتصارات يحققها الجيش الأوكراني فالتقارير الإعلامية تتحدث عن تقدم للجيش الروسي».