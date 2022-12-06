إصابة شخصين في اشتعال النيران بـ «توك توك» على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب شخصان بحروق من الدرجة الأولى والثانية، قبل قليل، إثر اندلاع حريق في دراجة نارية «توك توك» بالطريق الزراعي أمام واحة العرب بنطاق مركز شرطة أبو حمص، وتم نقلهما إلى مستشفي كفرالدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

اشتعال النيران في توك توك بالبحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث اشتعال النيران في «توك توك» على الطريق الزراعي أمام واحة العرب بنطاق ذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

السيطرة على حريق التوك توك

وجرت السيطرة على حريق التوك توك، وبالفحص تبين إصابة عبد الحميد علي تركي، 40 عاما، مقيم بأبو حمص، بحروق من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 80%، وعبد الستار محمد متولي، 53 عاما، مقيم بأبو حمص، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 30%.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار الشاملة، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.