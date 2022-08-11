البحيرة في 24 ساعة.. استخراج جثة طفل من المقابر ومصرع وإصابة 11 في حوادث

شهدت محافظة البحيرة، خلال 24 ساعة الماضية، عددا من الأحداث المهمة، منها إصدار جهات التحقيق بمركز الدلنجات قرار باستخراج جثة طفل يدعى «محمد» بعد وفاته بـ12 يوما، وذلك عقب إبلاغ والده بوجود شبهة جنائية في وفاة نجله، لاسيما أنه لم يكن يعاني من أمراض، وجرى استخراج الجثة ونقلها إلى مستشفى دمنهور التعليمي للوقوف على ملابسات الوفاة.

مبادرة «اختر كليتك»

كما شهد مجمع دمنهور الثقافي أول أيام فعاليات «اختر كليتك»، تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بحضور 14 جامعة مصرية، ومشاركة ما يقرب من 1400 طالب وطالبة.

وتناولت الفعاليات عددا من ورش العمل، أهمها مهارات كل كلية ومدى توافقها مع توافر فرص عمل في السوق، كما تم منح الطلاب طرق عديدة لتسهيل تقديم الرغبات لطلاب الثانوية العامة.

مصرع مسن وسيدة في حادثين

كما لقي مسن مصرعه في حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

وفي السياق ذاته، لقيت سيدة مصرعها جراء تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بعزبة «طلمبات تروجي» بقرية «سيدي غازي»، التابعة لمركز كفر الدوار، وتم التحفظ على الجثة وتحرير محضر.

حوادث طرق متفرقة

كما وقع عدد من حوادث الطرق المتفرقة بطريقي «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي والصحراوي، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية، وحُرر محضر بالواقعة.