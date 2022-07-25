حوادث البحيرة خلال 24 ساعة.. مصرع طفلين ومسنة إصابة 14 شخصا

شهدت محافظة البحيرة اليوم وقوع عدد من حوادث الطرق بمدن ومراكز المحافظة مما أدى إلى مصرع طفلين وسيدة مسنة وإصابة 14 أخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجري نقلهم إلى المستشفيات المراكز المختلفة طبقا لموقع الحادث.

حادث تصادم بمركز النوبارية

في البداية عندما وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل واخري نصف نقل بمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى مصرع طفلة وإصابة والدها وشخصين آخرين ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى حفظ الجثة بمستشفى غرب النوبارية.

مصرع سيدة وإصابة 3 طلاب

كما اصطدم توك توك بسيارة ربع نقل أمام قرية الحدين التابعة لمركز كوم حمادة، حيث أسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 3 طلاب وجميعهم مقيمون بمركز كوم حمادة، وجري حفظ الجثة بمستشفى كوم حمادة.

وقوع حادثي طرق متفرقين بإيتاي البارود

وشهد مركز ايتاي البارود وقوع حادثين متفرقين أحدهما نتج إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية أمام قرية شتت الأنعام مما أدى إلى إصابة شخصين مجهولين الهوية، والآخر وقع جراء تصادم سيارة ميكروباص باخري نقل بطريق مصر اسكندرية الزراعي، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم شقيقين وجميعهم مقيمي جبارس بمركز ايتاي البارود

إصابة شخصين في حادث سير

ووقع حادث سير بطريق ادكو دمنهور أمام قرية إدكو 1، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى ادكو العام لتلقي العلاج .

مصرع طفل غرقا

ولقي طفل يدعى فتحي عبدالمنعم مصرعه غرقا بإسفكسيا بترعة تابعة لمركز بدر، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين أنه سقط داخل الترعة أثناء لهوه أمام منزله، وجري حفظ الجثة .