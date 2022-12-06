خبير لقناة القاهرة الإخبارية: «الطاقة» ستكون العنوان الرئيسي للقمة العربية الصينية

قال الدكتور عبدالعزيز المقبل، الخبير في مجال الطاقة، إن الطاقة هي العنوان الرئيسي للقمة العربية الصينية، وهي التي ستبرز في العلاقة بين الصين ودول الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقات الصينية العربية مهمة ويمثل النفط الخليجي فيها ما يقارب من 50% من إمدادات النفط الخام إلى الصين، وهذه الإمدادات استمرت على مدى 20 عاما الماضية بالإمداد المباشر، ومن خلال مصافي كبرى تتواجد في الصين.

وتابع الخبير في مجال الطاقة: «هناك تواجد للصين في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، ولكن السبب الذي يأتي بالصين هذه المرة إلى هذا الإقليم هو الطاقة بأشكالها المتعددة والمتجددة، وهو ما يجذب الصين بشكل كبير ويبني على شراكات سابقة إمداديا وتعاونيا».