«جهاد» تطلق حملة لحماية البيئة: «أنقذوا كوكب الأرض»

«جهاد عصام» طبيبة أسنان، لديها مسئوليات عائلية، منها ابنتها الصغيرة التى لم تتجاوز العامين، لكنها لم ترَ أن ذلك يمنعها عن أن يكون لها دور فى حماية الأرض من التغيّرات المناخية ولو بشكل بسيط جداً، من خلال حملة أطلقتها بشكل فردى وسط أقاربها وأصدقائها بعنوان «أنقذوا كوكب الأرض».

تركز حملة «جهاد» على دعوة من حولها إلى الاعتماد على سلوكيات تساعد على حماية البيئة من أى تلوث محتمَل، واستخدام جميع الوسائل والأدوات التى تكون صديقة للبيئة.

وقالت: «كانت مشاهدة فيلم وثائقى عن أهمية الحفاظ على كوكب الأرض بالصدفة هى الدافع، وبدأت بتطبيق الفكرة على نفسى فى البداية وأسرتى، ثم انتقلت إلى الأسر المحيطة من أجل نشرها».

بدأت «جهاد» تنفيذ حملتها الصغيرة بمنع استخدام أى أدوات أو مركبات تسهم فى زيادة نسب ثانى أكسيد الكربون ودفن أى مواد مصنوعة من البلاستيك فى الأرض، لأنها مواد غير قابلة للتحلّل، وتابعت: «عملت على توزيع حقائب ورقية على من حولى وبعض المواطنين مجاناً، بهدف لفت نظرهم إلى أهمية التغيّرات المناخية ومقاومتها، مع دعوتهم إلى القراءة عنها، وأتمنى أن أنجح فى ذلك».