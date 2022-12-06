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أستاذ قانون دولي لـ«القاهرة الإخبارية»: التوافق الأوروبي يعلو دائما على الخلافات

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محمد أسامة رمضان
10:30 م | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
مجيد بودن

مجيد بودن

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إنه مهما كانت هناك خلافات بين الدول الأوروبية، إلا أن التوافق دائما ما يعلو عليها.

وأضاف «بودن»، خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، قائلا: «هناك اتفاقات على مبادئ بين هذه الدول، وليس هناك خلافات بشأنها، وهناك تنافس فيما بين الدول الأوروبية أيضا، ولكن البناء الأوروبي الواحد هو هدف الجميع، كما تعمل فرنسا على دعم ذلك البناء، وعندما توجه الرئيس ماكرون إلى واشنطن والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن حمل مطالب أوروبية وليست فرنسية فقط».

مطالب أوروبية وليست فرنسية فقط

وتابع: «طالب ماكرون بأن تؤخذ بعين الاعتبار مصالح الاقتصاد الأوروبي أمام ما قامت به أمريكا فيما يخص قانون مواجهة الغلاء، وقانون تخفيض التضخم المالي، كما أن موضوع التضخم المالي الأمريكي رُصد له مليارات الدولارات لكي تكون الصناعات ممركزة في أمريكا، وكل الصناعات الأخرى التي ستدخل السوق يكون عليها ضرائب كبيرة، لذلك لم يكن طلب ماكرون موجها للصناعات الفرنسية فقط بل للصناعات الأوروبية أيضا».

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