حبس المتهم بسرقة كابلات الكهرباء في الهرم.. اعرف العقوبة

خضع المتهم بسرقة كابلات الكهرباء بالهرم، لجلسة تحقيقات موسعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم عاطل 33 سنة، مقيم الجيزة، له معلومات جنائية السابق اتهامه في قضيتين سلاح، ومخدرات، أثناء سرقة بعض الكابلات الكهربائية بمنطقة عمارات الفردوس من المنصورية بالهرم، قطع الكابل الأرضي، وحدث له صعق كهربائي أدى إلى إصابته بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى وتم نقله إلى مستشفى الهرم

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته «مفك فرنساوي وبنسة وسكين لاستخدامهم في عملية السرقة».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد تلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود مصاب، إثر صعق كهربائي بمنطقة عمارات الفردوس من المنصورية دائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين إصابة عاطل مقيم الجيزة أثناء سرقة بعض الكابلات الكهربائية بذات المنطقة، تم نقله إلى مستشفى الهرم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

أوضح: يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.