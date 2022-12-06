تجديد حبس قاتل ابن عمه في القناطر الخيرية.. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

أمرت جهات التحقيق في القناطر الخيرية، بتجديد حبس المتهم بقتل نجل عمه 15 يوما على ذمة التحقيقات بسبب خلافات عائلية مع أبناء عمومته، بقرية قرنفيل دائرة المركز.

شهود عيان يرون تفاصيل الواقعة

وأكد شهود العيان في تحقيقات جهات التحقيق من الأهالي والذين شهدوا واقعة مقتل المدعو «أحمد م ع ب»، أن المتهم وأشقاءه الثلاثة أرسلوا واحدا منهم وقام بطرق باب المنزل الخاص بالمجني علية، وانهال علية بالسباب مفتعلا معه مشاجرة ثم قام بإطلاق الرصاص عليه، عند ذلك حضر باقى المتهمين وبحوزتهم «سنج» وانهالوا علية طعنا حتى ارادوه قتيلا وسط صراخ نجلته الكبرى والجيران محاولين الإمساك بالمتهمين، إلا أنهم هددوهم بالذبح والقتل وفروا هاربين من مكان الواقعة.

وقال الحاج إبراهيم عبد المنعم زوج شقيقة المجني عليه، أنه شاهد الجناة ينهلون عليه ضربا بـ«السنج» فتدخل للدفاع عنه فكان جزاؤه أن أحدهم شدد له طعنة ما أدى إلى إصابته بقطع في الأوتار وكسر في عظمة الذراع الأيمن.

تفاصيل مقتل موظف على يد ابن عمه بالقناطر

كانت قرية قرنفيل مركز القناطر، شهدت تخلص شخص من ابن عمه بسبب خلافات سابقة بينهم منذ سنوات، إلا أنه تربص للمجنى عليه عقب عودته من السعودية وتخلص منه أمام منزله.

تم إخطار الأجهزة الأمنية ونقل الجثة للمستشفي تحت تصرف النيابة والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية سماع شهادة الشهود والجيران وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقيه إخطارا من المستشفي بوصول «أحمد.م.ع»، 42 سنة، موظف ويعمل بإحدى الدول العربية متوفى متأثرا بإصابته.

وكشفت تحريات المباحث، أن المجني عليه كان يعمل بإحدى الدول العربية مندوبا لشركة لمدة 5 سنوات، وجاء إلى مصر لقضاء فترة الإجازة، ولكنه فوجئ بذهاب ابن عمه وأطلق عيارا ناريا من فرد خرطوش وفر هاربا وتم ضبطه عقب الحادث مباشرة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين الهاربين، تحرر محضر بالواقعة.