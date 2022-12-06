خبير شؤون دولية لـ«القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبي الآن في أوج قوته

قال الدكتور توفيق أكليمندوس، المتخصص في الشؤون الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي مر بأزمات متتالية لكنه نجح فيها وهو الآن في أوج قوته.

أزمات متتالية

وأضاف «أكليمندوس»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، قائلا: «أرى أن الاتحاد الأوروبي فكرة طموحة بطريقة مبالغ فيها، وكنت أتصور أن الأزمات ستطيح به، لكنني كنت مخطئا، ومر الاتحاد بعدد من الأزمات المتتالية لكنه استطاع أن يتجاوزها وهو في أقوى حالاته».

مشروع ماكرون للنهوض بالاتحاد الأوروبي

وتابع الخبير في الشؤون الأوروبية: «تكلفة فض الاتحاد الأووبي كبيرة، لذا تلجأ الدول فيما بينها للاتفاقات، والتي يمكن أن تُنتقد، وربما تقوم على أكاذيب، فالرئيس الفرنسي ماكرون أوروبي الهوى، وكان لديه مشروع طموح للنهوض بالاتحاد يعتمد على التحالف مع ألمانيا».

وأضاف «في سنة 2000 كان نصيب الفرد من الدخل القومي لفرنسا مثل نصيب دخل الفرد الألماني، لكن الفرق بدأ في الاتساع، فالاقتصاد الألماني أصبح أفضل وأقوى، وفي المقابل فرنسا لديها قنبلة نووية ومقعد دائم في مجلس الأمن وجيش ولديه فاعلية، وتتصور فرنسا أن الطرفين ندان لبعضهما، إلا أن ألمانيا ترى نفسها عملاقا اقتصاديا، وفرنسا لم تعد ندا لها».