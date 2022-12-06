يوسف الحسيني: ياسين بونو أقوى حارس مرمى في تاريخ المنتخبات العربية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن صعود منتخب المغرب لدور الـ 8 من كأس العالم 2022، إنجاز تاريخي لإفريقيا والدول العربية، ونتائج أسود الأطلس في المونديال وصولا للفوز على إسبانيا «شيء عظيم».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى»، أن المنتخب المغربي سيلعب المباراة المقبلة مع الفائز من البرتغال وسويسرا: «لو نظرنا سنجد المنتخب المغربي به إصابات عضلية كثيرة، لذلك يحتاجون إلى الاستشفاء قبل المباراة المقبلة، والحارس المغربي ياسين بونو، هو أهم وأقوى حارس مرمى لعب في كل المنتخبات العربية طوال تاريخها».

وأكد يوسف الحسيني: «المدرب اللي بييجي من جوه البلد بيعرف يوصل اللاعبين لأفضل حالة ممكنة، عندنا في مصر أفضل حالاتنا كانت مع محمود الجوهري وحسن شحاتة، ولازم نراجع كويس المدير الفني الأجنبي، والمدير الفني المصري هو اللي كان بينفع معانا».