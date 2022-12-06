يوسف الحسيني: الشارع العربي اليوم كله مغرب بعد الفوز على إسبانيا

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه يحلم أن يتوحد العرب في يوم من الأيام، ويتوحد اقتصادهم، فلديهم المقدرة الكبرى والموارد التي تؤهلهم لذلك.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى»: «أمجاد يا عرب أمجاد، كل العرب رافعين أعلام المغرب، ولابسين تيشيرتات المغرب بعد فوزها على إسبانيا في كأس العالم، وإن كان سيوضح ذلك شيء فهي أن الشعوب العربية واحدة بروح واحدة والفرحة واحدة، وكل هذا بعيدا عن السياسة التي من الممكن أن تتغير، فالشارع العربي اليوم كله مغرب، فلماذا لا يكون الشارع الاقتصادي مغرب، ويكون اسمه الشارع الاقتصادي العربي، من المحيط للخليج».

وتابع: «الاقتصاد العربي شديد القوة، وتنوع موارده مذهل وكبير، فأمريكا جزء كبير من قوتها في اقتصاد الدولة القارة، لأنها متتعدة الموارد والتضاريس، وجزء آخر مهم يتعلق بالقوة الشرائية وعدد السكان وقدرة الدولة على التوظيف، فالولايات المتحدة تمتلك قدرات كبيرة من المحيط إلى المحيط».