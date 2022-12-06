يوسف الحسيني: على الإعلام العربي الدفع نحو التكامل الاقتصادي بين دولنا

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الاقتصاد العربي كبير وواسع ومتعدد، وبه من الموارد الاقتصادية الكثير، فهناك دول ستجد بها بترول وأخرى غاز أو ممرات مائية أو محيط أو رمال سوداء وغيرها.

تنوع الموارد

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى»: «لم نستغل الفرصة الذهبية التي منحها لنا الله بتنوع الموارد، والقلب العربي الواحد، كما أنه على الإعلام العربي أن يشجع التكامل الاقتصادي العربي».

وتابع: «جميعنا من المحيط إلى الخليج يمكننا أن ندفع جميعا بالاتحاد العربي أو سوق عربية مشتركة».

إلغاء الحواجز بين العرب

واستطرد: «إحنا 320 مليون عربي، وقد أمريكا تقريبا في العدد، ولدينا من العقول الكثير لدرجة أننا نصدر العقول للغرب ولدينا يد عاملة ماهرة، وقدرات، فتخيل أن نكون اتحاد عربي على غرار الاتحاد الأوروبي، تخيل أن نلغي الحواجز الجمركية بين العرب، لن تهزك حينها كورونا أو أي أزمة عالمية؛ فالمنطقة العربية بها محابس يمكنك من خلالها أن تفتح وتغلق كما تريد، ولديك قدرة كبيرة على التصدير».