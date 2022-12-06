«المخدرات بين الحقيقة والوهم» ندوة في كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة في كلية التجارة تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، بعنوان «المخدرات بين الحقيقة والوهم»، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتنفيذاً لخطة قطاع شئون البيئة للعام الجامعي 2022 - 2023.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة شيرين أبو وردة، عميد كلية التجارة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، ونافع حمادة، مدير عام شئون البيئة بالجامعة، ومحمد صلاح، بادارة شئون البيئة.

مواجهة مشكلة الإدمان

وحاضر في الندوة الدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بمحافظة كفر الشيخ، والذي كشف عن دور الصندوق في مواجهة مشكلة الإدمان.

كما شرح «العربي»، أنواع المخدرات وتقسيماتها من حيث المصدر إلى «مخدرات طبيعية وتخليقية ونصف تخليقية»، وخطورة تأثير كل مجموعة من هذه المخدرات على الفرد والمجتمع، وأسباب وقوع الشباب في مشكلة المخدرات، وكيفية المواجهة، وتنمية مهارة الرفض لدى الشباب، وتوضيح سمات مرض الإدمان بأنه مرض مزمن متفاقم منتكس ومميت، وأن الحقيقة في المخدرات هي الضرر والوهم هو التأثير، مع توضيح تأثير بعض أنواع المخدرات على الجهاز العصبي، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب.

الكشف المكبر عن المخدرات

وأوضح «العربي»، دور حملات الكشف المبكر عن المخدرات التي يُنفذها الصندوق مع الجهات الشريكة وتطبيق القانون 73 لسنة 2021 في تحجيم تعاطي المخدرات لدى الموظفين بالدولة بتطبيق عقوبة الفصل النهائي من العمل للمتعاطين.

وأشار «العربي» إلى دور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات والتي تُعد أحد أهم عوامل المواجهة، ودورهم أيضاً في نشر التوعية، وتوجيه مرضى الإدمان للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 الذي يُقدم خدمة العلاج السري والمجاني لمرضى الإدمان في 28 مركز علاجي على مستوى الجمهورية.