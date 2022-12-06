قناة الحياة تستعرض إنجازات «حياة كريمة» بقرية الجزيرة الخضراء في كفر الشيخ

عرض برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» فيديو عن استمرار العمل في مشروعات مبادرة حياة كريمة بعزبة وقف بحري التابعة للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

الوحدة الصحية تشارك في التأمين الصحي الشامل

واستعرض الفيديو، مراحل مشروع إنشاء الوحدة الصحية التي تقدم الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقام ضمن مبادرة حياة كريمة على مساحة 2304 أمتار مربعة بارتفاع طابقين.

وتقدم الوحدة الصحية خدماتها لعزب وقف بحري وخان الجني ومعدية رشيد والهردة والعنانية، وتخدم 18 ألف نسمة بتكلفة أكثر من 3 ملايين جنيه.

ووفرت مبادرة حياة كريمة 198 فرصة عمل لأبناء القرية في هذا المشروع، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 72% ولا يزال العمل مستمرا حتى الآن.