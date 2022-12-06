«تضامن كفر الشيخ» تسلم 4 أجهزة طبية لمركز العلاج الطبيعي بالمحافظة

سلّمت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أجهزة طبية خاصة بالعلاج الطبيعي لمركز العلاج الطبيعي بالمحافظة، وذلك تحت إشراف نيرمين القصري، مدير إدارة التأهيل الاجتماعي، وبحضور اللجنة المُشكلة من خالد أبو زيد، مدير الإدارة المالية، وإيمان حسان، أخصائي بإدارة التأهيل الاجتماعي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

الاهتمام بتطوير المشروعات التأهيلية

وأوضح السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن الأجهزة الطبية عبارة عن جهاز «الشوك داف»، وهو أحدث جهاز في تفتيت الشوكة العظمية والقضاء على الآلام المزمنة في جلسات معدودة، وجهاز «ألترا سونك» لعلاج تيبس المفاصل والعضلات بتردد الموجات الضوئية، وجهاز «الكرايو» لتفتيت الدهون العميقة، وجهاز «إن بودي» لقياس كتلة العضلات والدهون والماء والمعادن في الجسم، مؤكداً حرصه الدائم على الاهتمام بتطوير المشروعات التأهيلية، وتزويدها بأحدث الأجهزة.