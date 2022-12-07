مصرع شخصين وإصابة 5 بسبب التنقيب عن الآثار في سوهاج

لقى 4 أشخاص مصرعهم في دائرة مركز جهينة، شمال غرب محافظة سوهاج، بالأمس، وذلك أثناء البحث عن جثماني شخصين سقطا في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، حيث انهار سقف عقار على الأهالي الباحثين عنهما ما تسبب في مصرع شخصين آخرين، وأصيب 5 أشخاص، وما زالت الجهود مستمرة لانتشال الجثتين.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع شخصين داخل حفرة، وأثناء محاولة الاستخراج سقط جزء من سقف العقار، ما نتج عنه مصرع شخصين آخرين حيث فشلت محاولات إسعافهما، بينما أصيب 5 آخرين.

مصرع اثنين أثناء محاولة انتشال شخصين من الحفرة

وانتقلت مباحث المركز إلى المكان وتبين وفاة «ك . م . م»، 45 عاما، عقب إصابة باشتباه نزيف بالمخ، وتوفي باستقبال المستشفى، ووفاة «ط . ع . م» 32 عاما، باشتباه نزيف بالمخ، وتوفي بالاستقبال.

أسماء المصابين في حادث التنقيب عن الآثار

وأصيب في الواقعة كل من: «ح . ب . م» 30 عاما، مصاب بصدمة عصبية وكدمات، و«ع . ع . م» 32 عاما، مصاب باختناق وكدمات، وإصابة «إ . ت . ك» 21 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«ه . ت . ك» 15 عاما، بحالة إغماء، وإصابة «ح . م» 45 عاما، بحالة إغماء.

تم الدفع بقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية إلى مكان الانهيار وتم فرض طوق أمني بالمكان وما زالت أعمال استخراج الجثتين من داخل الحفرة جارية، وهما كل من: «ك م.ح» 36 عاما، عامل، و«ط .ع. م. ع» 32 عاما، عامل، واللذين سقطا داخل الحفرة.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على جهات المختصة التي تولت التحقيق.