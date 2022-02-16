إصابة شخصين في انهيار منزل بسوهاج بسبب التنقيب عن الآثار

أصيب مواطنين اثنين، اليوم الأربعاء، بعد انهيار منزل أحدهما المكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والطوب اللبن، بدائرة مركز شرطة المراغة في محافظة سوهاج، وذلك عقب تنقيبهما عن الآثار داخل المنزل، إذ أوهمهما شخص (دجال) بوجود آثار أسفل المنزل، فقررا التنقيب عليها وأخلى صاحب المنزل منزله، وبمساعدة صديقه بدأ كلاهما التنقيب بالمنزل حتى أنهار عليهم.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المراغة يفيد بانهيار حفرة على شخصين، وتبين أنه في أثناء قيام «قدري ا»، 50 سنة، عامل، و«جلال م»، 26 سنة، عامل، ويقيمان بدائرة مركز المراغة وتجمعهما صداقة في العمل، بـ التنقيب عن الآثار في منزل الأول المقام على مساحة 130 مترا، أنهارت الحفرة عليهما عقب وصولهما إلى عمق حوالي 10 أمتار بقطر 1.5 متر.

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وتبين أن التنقيب تم في غرفة داخلية بالمنزل، عقب إيهام شخص، أدعى أنه شيخ مغربي وقادر على معرفة أماكن الآثار، المتهم الأول بوجود آثار أسفل منزله على عمق قريب، ما دفعه إلى إخلائه والتنقيب عنها بمساعده صديقه (المتهم الثاني).

تم نقل المصابين إلى مستشفى المراغة المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.