تعرف على خريطة فصل التيار الكهربائي عن قرى وتوابع كفر الشيخ اليوم

أصدرت شركة كهرباء كفر الشيخ، وغرفة العمليات بالمحافظة، بيانًا أُرسل للوحدات المحلية، في مختلف أنحاء المحافظة، عن المناطق المستهدفة في أعمال الصيانة الدورية والطارئة، وكذلك زراعة أعمدة إنارة جديدة، وغيرها من الأعمال مما يتسبب في قطع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والقرى وتوابعهم، بدءًا من الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، وحتى تمام الساعة الثالثة عصرًا أو الانتهاء من الأعمال التي ستشهدها تلك القرى.

وأضافت شركة كهرباء كفر الشيخ أن المناطق المستهدفة لأعمال الصيانة المركزية اليوم، هي قرية «العجوزين» وتوابعها، وجزء من قرية «سنهور المدينة» بمركز دسوق، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى «صندلا، وعثمان، والرملة، وأبو طبل، وكلش، والمنشة الشرقية، والمنشة الغربية» وتوابعهم بمركز كفر الشيخ، وأبراج الربيع بمدينة كفر الشيخ.

المناطق التي يتم فصل الكهرباء عنها

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى «المشارقة، وأبو غنيمة، وسد خميس، وفرش بركات» وتوابعهم بمركز سيدي سالم، وفصل التيار الكهربائي عن «قرى كوم الحجر» وقرى «15، و76، و77، و79 المنصور، والحفير، والإصلاح»، بمركز الحامول، بالإضافة إلي فصل التيار الكهربائي عن قرى «برمبال، وجزء من منية المرشد، وقرى خليج بحري، وأبو خشبة، وخان الجني، وأرض الجمعية، والقني، والبرانية، والشاعر، وقرى العرب، وكوم دميس، والعربان، وقمسيون شرق وغرب، ومعدية رشيد، والبصراط، والملاح»، بمركز مطوبس، لزراعة الأعمدة.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي، عن قرى مجلس قروي «العباسية، ومجلس قروي المجد 55»، وقرى «63، و65، و67»، والقرى التابعة لهم بمركز الرياض، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى «حلمي حسين، وحاذق» بمركز بيلا، و«قونة، وقزمان» بمركز قلين، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن قرى «عربان» وجزء من منطقة العلوي بمدينة فوه.